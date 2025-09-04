TEMAS DE HOY:
Cochabamba

“Nos botaron a la calle”: Mujer denuncia desalojo y agresión frente a sus hijos en Tiquipaya

Ligia Portillo

04/09/2025 11:19

“Nos botaron a la calle”: Mujer denuncia desalojo y agresión frente a sus hijos en Tiquipaya. Foto: Red Uno
Tiquipaya, Cochabamba

Una familia de Tiquipaya denunció que fue agredida y desalojada del cuarto que alquila, pese a que la deuda corresponde únicamente a un mes de alquiler. Según relató la madre de familia, los hijos de la dueña del inmueble la habrían agredido físicamente delante de sus hijos menores de edad.

El incidente ocurrió desde las siete de la noche, cuando la familia quedó fuera del domicilio y no les permitieron ingresar. La situación obligó a la intervención de efectivos policiales de Tiquipaya y personal de la Defensoría del Pueblo alrededor de la medianoche.

“La hija me vino a acarrear y me agredió dentro del baño, me empujó la puerta, me agarró del cabello y me dio bofetadas. Después vino la mamá y me jaló del cabello. Incluso el hijo me estiró desde el baño hasta el pasillo y me dobló un dedo. Estoy asustada, nos están echando a la calle”, relató la madre, quien denunció que todo ocurrió frente a sus hijos menores.

Agregó que sus hijos presenciaron las agresiones y no podían auxiliarla mientras eran testigos de los ataques: “Mi hijo gritaba pidiendo ayuda, no sabía qué hacer porque todos me agredían. Solo por deber un mes de alquiler nos han sacado de esta manera”.

Las autoridades continúan en el lugar para garantizar la seguridad de la familia y evaluar las acciones legales correspondientes.

 

