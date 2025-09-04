Una mujer de 21 años y su hija de apenas 1 año perdieron la vida la mañana de este miércoles, luego de que el camión en el que se transportaban cayera al barranco en el km 34 de la carretera Cochabamba – Santa Cruz, en la comunidad de Waqanki, aproximadamente a las 11:00.

El conductor del vehículo y otra pasajera resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron que el camión se embarrancara.

Tragedia en Cochabamba-Santa Cruz: Madre e hija mueren tras embarrancamiento de camión. Foto: Red Uno

Tragedia en Cochabamba-Santa Cruz: Madre e hija mueren tras embarrancamiento de camión. Foto: Red Uno

Efectivos de la unidad de bomberos realizaron el rescate de los cuerpos sin vida y llevaron a cabo el trabajo de desencarcelación del conductor, quien quedó atrapado dentro del vehículo tras el accidente.

La unidad de tránsito se encuentra investigando los hechos para determinar por qué el conductor perdió el control del motorizado.

Mira la programación en Red Uno Play