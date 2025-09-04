TEMAS DE HOY:
madre e hija mueren en embarrancamiento Menonitas Hombre hallado muerto

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tragedia en Cochabamba-Santa Cruz: Madre e hija mueren tras embarrancamiento de camión

La unidad de tránsito se encuentra investigando los hechos para determinar por qué el conductor perdió el control del motorizado.

Ligia Portillo

04/09/2025 10:23

Tragedia en Cochabamba-Santa Cruz: Madre e hija mueren tras embarrancamiento de camión. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer de 21 años y su hija de apenas 1 año perdieron la vida la mañana de este miércoles, luego de que el camión en el que se transportaban cayera al barranco en el km 34 de la carretera Cochabamba – Santa Cruz, en la comunidad de Waqanki, aproximadamente a las 11:00.

El conductor del vehículo y otra pasajera resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron que el camión se embarrancara.

Tragedia en Cochabamba-Santa Cruz: Madre e hija mueren tras embarrancamiento de camión. Foto: Red Uno
Tragedia en Cochabamba-Santa Cruz: Madre e hija mueren tras embarrancamiento de camión. Foto: Red Uno

Efectivos de la unidad de bomberos realizaron el rescate de los cuerpos sin vida y llevaron a cabo el trabajo de desencarcelación del conductor, quien quedó atrapado dentro del vehículo tras el accidente.

La unidad de tránsito se encuentra investigando los hechos para determinar por qué el conductor perdió el control del motorizado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD