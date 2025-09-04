Joven madre de 19 años fallece por complicaciones cardíacas tras dar a luz

Una joven de 19 años falleció a causa de una cardiopatía postnatal que derivó en una falla multiorgánica, luego de haber tenido un parto normal. El bebé se encuentra estable y bajo atención médica.

Según el director del Maternológico “Germán Urquidi”, José Antonio Pardo, la paciente fue referida desde el Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo. “Una paciente tan joven, que no presentaba anomalías en sus análisis, después de una semana presentó dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple. Este tipo de complicaciones pueden presentarse súbitamente en el postparto, incluso más graves que durante el embarazo”, explicó.

Pardo enfatizó la importancia de los controles prenatales. “La recomendación sigue siendo realizar un buen control durante los nueve meses de gestación, al menos una vez al mes, para detectar problemas graves como este que, de manera inesperada, pueden llevar al fallecimiento de la madre”, indicó.

El caso resalta la vulnerabilidad de la salud materna y la necesidad de vigilancia médica constante, incluso en jóvenes sin antecedentes de enfermedades.

