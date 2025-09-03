Avicultores refuerzan bioseguridad tras brote de gripe aviar en Santa Cruz

Un brote de influenza aviar ha sido detectado en el municipio de Cuevo, cerca de Boyuibe, en Santa Cruz poniendo en alerta a los avicultores de la región y a las autoridades sanitarias.

La información fue confirmada por Ormar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, quien explicó que el brote se concentra exclusivamente en gallinas de traspatio dentro de un predio ganadero y no afecta a ninguna granja avícola comercial cercana, las cuales se encuentran a más de 70 kilómetros del foco inicial.

Según Castro, la infección probablemente se originó por contacto con aves migratorias provenientes del sur, fenómeno que también podría estar relacionado con brotes similares en países vecinos como Argentina y Brasil. Las autoridades locales, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), han desplegado brigadas para contener el virus y monitorear un perímetro de 3 a 4 kilómetros alrededor del lugar afectado.

"El virus es altamente letal y actúa muy rápido, afectando a las aves en cuestión de 24 horas," explicó el dirigente. "Por ahora, las muestras tomadas en las zonas circundantes han dado resultados negativos, lo que nos da esperanzas de que el brote está siendo controlado."

Las medidas sanitarias incluyen la restricción estricta del acceso al pueblo de Cuevo, con retenes para vehículos y fumigación con motosaspersoras para evitar la propagación del virus.

El antecedente más grave en Bolivia fue el brote registrado en Cochabamba en 2023, donde la influenza aviar provocó la muerte de más de medio millón de aves en granjas industriales, afectando gravemente la producción de huevos y causando una crisis económica para los productores locales.

"La importancia de proteger la producción avícola en Santa Cruz no solo es económica, sino también vital para la seguridad alimentaria del país," advirtió Castro, haciendo un llamado a redoblar las medidas de bioseguridad en todas las granjas avícolas.

