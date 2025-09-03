Camacho cuestiona el “silencio” de Aguilera durante su gestión interina

Tras retomar sus funciones como gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se refirió a la gestión de su vicegobernador, Mario Aguilera, quien asumió interinamente durante los casi mil días de su detención en Chonchocoro.

En entrevista con El Mañanero, Camacho fue crítico con el rumbo que tomó la Gobernación en su ausencia, especialmente por lo que calificó como una actitud de “silencio” frente a los atropellos del Gobierno central.

“Lo principal que me ha afectado fue el silencio en el que entró la Gobernación. Nosotros hicimos un compromiso y la gente votó por un proyecto en el que él (Aguilera) aseguraba no callarse nunca y defender los intereses de nuestro pueblo”, expresó Camacho.

Añadió que no solo fue Aguilera quien adoptó una postura pasiva, sino también otros actores políticos del entorno departamental.

Ante esta situación, Camacho informó que solicitó por escrito un informe detallado de toda la gestión de Aguilera. “Solicitamos un informe al vicegobernador para que nos detalle todo lo ocurrido durante su administración. Ya los secretarios fueron posesionados y a ellos también se les pidió un informe sobre la realidad que enfrentan en cada área”, explicó.

Asimismo, adelantó que se realizará una evaluación interna del estado en que se recibe nuevamente la Gobernación.

“Las auditorías se tienen que dar como en cualquier situación cuando uno toma una institución. Tal vez no se llamen auditorías como tal, pero sí es necesario saber cómo nos entregan la Gobernación. Eso va a ser importante porque no tenemos datos sobre si hay plata o no”, afirmó.

Finalmente, el gobernador aseguró que, pese al corto tiempo que queda para el final del mandato, su gestión buscará responder a las demandas ciudadanas. “Haremos lo posible para administrar con lo que haya y vamos a cumplir, por lo menos estos últimos meses, con el mandato que nos dio el pueblo”, concluyó.

