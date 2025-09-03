TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Basti y ‘Aurea Crew’ no lograron convencer y van a gala de eliminación

El equipo no logró el apoyo esperado por parte del público, obtuvo el menor porcentaje de votación.

Silvia Sanchez

02/09/2025 23:01

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Como indica la dinámica de la semana, al finalizar el programa en vivo, se realiza el cierre de las votaciones en el link: voto.reduno.com.bo, y se contabiliza la cantidad de apoyo que logra cada uno de los equipos.

El menos votado pasa a la gala de eliminación del día domingo, y de momento enfrentará a Ronald Valverde y la academia Royalty Crew, que fueron nominados este pasado lunes.

La votación del público terminó de la siguiente manera:

  • Gato Pozo logró el 31,2% del total de los votos

  • Rodrigo Giménez obtuvo el segundo lugar con el 19,3%

  • En tercer lugar, por la cantidad de votos, estuvo Marcela Palacios con el 17,5%

  • Adry Vargas se salvó de la nominación, quedó en cuarto lugar con el 17,7%

  • Y finalmente, el último lugar fue para Basti, que solo logró el 15,3%

 

Basti y ‘Aurea Crew’ ahora se presentará en el programa del domingo, y deberá corregir todos los errores observados por los jueces, buscará impresionar también al público y pasar a la siguiente etapa de la competencia.

Recuerda sintonizarnos de domingo a jueves con programa en vivo a las 20:45, el viernes podrás ver el resumen de lo mejor de la semana, y el día domingo arrancamos a las 21:00.

Foto Red Uno

