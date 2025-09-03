Basti y ‘Aurea Crew’ no lograron convencer y van a gala de eliminación

Como indica la dinámica de la semana, al finalizar el programa en vivo, se realiza el cierre de las votaciones en el link: voto.reduno.com.bo, y se contabiliza la cantidad de apoyo que logra cada uno de los equipos.

El menos votado pasa a la gala de eliminación del día domingo, y de momento enfrentará a Ronald Valverde y la academia Royalty Crew, que fueron nominados este pasado lunes.

La votación del público terminó de la siguiente manera:

Gato Pozo logró el 31,2% del total de los votos

Rodrigo Giménez obtuvo el segundo lugar con el 19,3%

En tercer lugar, por la cantidad de votos, estuvo Marcela Palacios con el 17,5%

Adry Vargas se salvó de la nominación, quedó en cuarto lugar con el 17,7%

Y finalmente, el último lugar fue para Basti, que solo logró el 15,3%

Basti y ‘Aurea Crew’ ahora se presentará en el programa del domingo, y deberá corregir todos los errores observados por los jueces, buscará impresionar también al público y pasar a la siguiente etapa de la competencia.

Recuerda sintonizarnos de domingo a jueves con programa en vivo a las 20:45, el viernes podrás ver el resumen de lo mejor de la semana, y el día domingo arrancamos a las 21:00.

Foto Red Uno

