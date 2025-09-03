TEMAS DE HOY:
accidente vehicular INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Menor desaparecida

28ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Un show de drones en China conmemora la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la amistad con Rusia

El evento contó con 1,200 drones que, en una coreografía histórica, recrearon escenas de la guerra.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 22:31

Un show de drones en China conmemora la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la amistad con Rusia
China

Escuchar esta nota

Con un impresionante espectáculo tecnológico, China conmemoró el 80.º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la derrota del militarismo japonés. La noche antes de un gran desfile militar en Pekín, el cielo se iluminó con un show de drones que rindió homenaje a los héroes y la unidad entre China y Rusia.

Organizado por el medio ruso RT y la cadena china Jiangxi TV, el evento contó con 1,200 drones que, en una coreografía histórica, recrearon escenas de la guerra. El espectáculo no solo honró la memoria de quienes lucharon, sino que también destacó la amistad y la alianza entre Rusia y China, un tema recurrente en las conmemoraciones conjuntas de ambos países.

El show aéreo, visto como un preludio del desfile militar, simbolizó la cooperación y la fuerza conjunta que, según ambos gobiernos, fue fundamental para la victoria y sigue siendo relevante en la actualidad.

Mira el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD