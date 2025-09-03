Con un impresionante espectáculo tecnológico, China conmemoró el 80.º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la derrota del militarismo japonés. La noche antes de un gran desfile militar en Pekín, el cielo se iluminó con un show de drones que rindió homenaje a los héroes y la unidad entre China y Rusia.

Organizado por el medio ruso RT y la cadena china Jiangxi TV, el evento contó con 1,200 drones que, en una coreografía histórica, recrearon escenas de la guerra. El espectáculo no solo honró la memoria de quienes lucharon, sino que también destacó la amistad y la alianza entre Rusia y China, un tema recurrente en las conmemoraciones conjuntas de ambos países.

El show aéreo, visto como un preludio del desfile militar, simbolizó la cooperación y la fuerza conjunta que, según ambos gobiernos, fue fundamental para la victoria y sigue siendo relevante en la actualidad.

