¿Qué pasará con Arturo Murillo? juez determina su expulsión de EEUU

El exministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Añez, Arturo Murillo, será deportado de Estados Unidos, según determinó un juez de migración.

El proceso de deportación se llevaría a cabo este jueves 4 de septiembre, y se prevé que el exministro arribe al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Murillo enfrenta varios procesos penales en el país, dos de ellos con sentencia. Abogados denunciantes afirmaron que debe ser aprehendido de inmediato tras llegar a territorio boliviano, aunque todavía se espera una posición oficial del Ministerio Público.

La información sobre la deportación aún es preliminar y no fue confirmada de manera oficial por las autoridades bolivianas.

