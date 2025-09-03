Una banda delictiva implementó un plan para ingresar a una sucursal bancaria, cortando la electricidad y manipulando sensores, pero su esfuerzo resultó en vano al descubrir que la caja fuerte principal no contenía dinero ni objetos de valor, dejándolos con las manos vacías.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Zárate, en una sucursal del Banco Patagonia. Los autores del frustrado robo demostraron una logística coordinada y un aparente conocimiento previo de las instalaciones.

Para acceder al interior del banco, realizaron un boquete desde una construcción lindera y forzaron una ventana que da al patio de la entidad. Previamente, llevaron a cabo una serie de maniobras para deshabilitar la seguridad y evitar la activación de alarmas.

Los delincuentes cortaron la energía eléctrica de la zona, dejando el banco sin luz, desconectaron las cámaras de seguridad y rompieron un dispositivo de videovigilancia. Además manipularon sensores, llegando incluso a tapar un detector con cartón para neutralizarlo y violentaron el tensor de seguridad de la entidad.

Estas acciones fueron registradas en videos que se viralizaron en redes sociales y grupos de vecinos, mostrando el boquete y detallando cómo operaron dentro del establecimiento.

Entraron a robar a un banco y encontraron la caja fuerte vacía

Tras sortear los numerosos obstáculos y llegar a la bóveda principal, los intrusos “patearon la puerta de la caja fuerte”. Sin embargo, el esfuerzo y la planificación se desvanecieron al encontrar una realidad inesperada: no había dinero ni objetos de valor en su interior. “Los ladrones se retiraron sin llevarse nada al descubrir que la caja estaba vacía”, confirmaron fuentes policiales consultadas por Infobae. Este insólito desenlace culminó con la banda escapando con las manos vacías, a pesar de haber ejecutado un plan de asalto altamente elaborado.

La Policía de Zárate mantiene la investigación abierta para identificar y localizar a los responsables de este peculiar suceso. Agentes del Comando de Patrullas, el COZ, la Comisaría 1ra y la Policía Científica acudieron al lugar para levantar rastros y analizar exhaustivamente la escena del crimen. Las fuerzas de seguridad se encuentran revisando imágenes de cámaras públicas y privadas de las inmediaciones, así como el recorrido previo de los sospechosos, y realizando rastrillajes en la zona de Zárate.

Hasta el momento, ninguno de los implicados fue localizado, y la Policía aguarda nuevos indicios para avanzar en la identificación y detención.

