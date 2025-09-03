Entre lágrimas, Reymi Ferreira recordó a Percy como un visionario

El exconcejal cruceño Reymi Ferreira, quien trabajó de cerca con el fallecido exalcalde Percy Fernández, lo recordó con emoción como un "ser humano", "un gran cruceño" y un "visionario" que transformó la ciudad. En Que No Me Pierda (QNMP), Ferreira compartió anécdotas personales que revelan una faceta menos conocida del exburgomaestre, más allá de su imagen pública.

Con la voz quebrada por la emoción y entre lágrimas, Ferreira recordó los consejos que Percy le dio, incluso cuando le develó que iba a postularse como alcalde.

Asimismo, destacó la faceta cultural y humanista de Fernández. El exconcejal recordó cómo Fernández se ganó el cariño de los barrios al implementar la descentralización municipal a través de la creación de subalcaldías y distritos, una iniciativa que fue pionera en su momento.

Ferreira reveló el lado intelectual del exalcalde, mencionando que Fernández se sabía de memoria la Constitución Política de 1967, la cual tenía subrayada con diez colores diferentes. "Me sorprendió cómo sabía tanto de derecho constitucional y de matemáticas", afirmó.

Para Ferreira, Percy Fernández fue un hombre extraordinario, que vivió y respiró por su ciudad. El exconcejal concluyó que la visión de Fernández no solo se limitó a las obras físicas, sino que también incluyó la lucha contra los grupos de poder y su compromiso con la autonomía local.

