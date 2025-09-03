Peatón pierde la vida tras ser atropellado en la zona del nuevo mercado Abasto

La mañana de este miércoles se registró un trágico accidente en inmediaciones del nuevo mercado Abasto, donde un peatón perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta.

Según testigos del hecho, el conductor del vehículo circulaba a gran velocidad y no logró frenar a tiempo. "Él se recoge basuritas y verduritas, se recoge. Estaba viniendo y un verdurero lo atropelló. Lo trajo desde allá hasta aquí", relató un vecino que presenció el accidente.

El fallecido fue identificado como chapista de oficio, aunque por las mañanas acostumbraba a recolectar verduras y alimentos en desuso para su consumo. Sus familiares llegaron al lugar para reconocer el cuerpo, visiblemente consternados por lo sucedido.

El conductor de la camioneta fue trasladado por efectivos policiales hasta dependencias de la unidad correspondiente para prestar declaraciones.

El cuerpo del hombre de 66 años fue derivado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia médico-legal para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play