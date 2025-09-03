El gobernador se convierte en "Camachini Adivinis" y lanza predicciones sobre el futuro de Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mostró una nueva faceta durante su participación en el programa El Mañanero. Esta vez, asumió el papel de “Camachini Adivinis”, un personaje que, con humor y sarcasmo, utilizó cartas para predecir el futuro político y social del país.

¿Qué puede pasar con las elecciones nacionales?

Al revelar la primera carta, Camachini fue contundente: “Vamos a poder enterrar definitivamente al MAS”. La frase provocó risas entre los presentes y reflejó su postura firme frente al Movimiento al Socialismo.

¿Cómo será el tema de los caminos en las provincias?

La siguiente carta abordó la infraestructura caminera: “Vamos a agarrar el camino primero a la libertad... Desde la segunda vuelta viene el camino a la libertad. Vamos a exigir al gobierno que salga electo que le dé a Santa Cruz lo que merece, como ser mejores accesos a los caminos”.

¿Quiénes deberían estar en Chonchocoro?

Con una tercera carta sobre la mesa, apareció el tema de la cárcel de máxima seguridad. Camachini respondió sin rodeos: “Evo Morales y Luis Arce deberían estar en Chonchocoro”, acusándolos de fraude electoral y de provocar la crisis económica. “Nos dejaron sin plata, sin dólares y con una semilla de corrupción que hay que eliminar”, afirmó.

¿En el futuro continuarán los incendios?

“Es parte de nuestra realidad. Vamos a buscar siempre ese encuentro con el sector productivo para que bajen esa práctica de las quemas. Pero se necesita apoyo del gobierno nacional para generar esperanza, recuperar la tierra fértil y avanzar hacia una biotecnología que reduzca el impacto”, explicó Camachini.

¿Qué pasará con la educación?

Camachini aprovechó la oportunidad para enfatizar su propuesta de federalismo, planteando una educación “sin adoctrinamiento” y con dignidad. “Si educamos a nuestro pueblo con responsabilidad, no habrá más socialismo ni comunismo en Bolivia”, aseguró.

¿Y qué pasará con Evo Morales?

Finalmente, la última carta extraída fue “Evo Morales”. Sin titubeos, Camachini afirmó que el expresidente usará “la única esposa que va a tener en su vida”, haciendo referencia a las esposas policiales. “Ha hecho mucho daño a este país, nos estafó en 2019 con el fraude”, acusó.

