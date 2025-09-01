Diputado Cuéllar cuestiona postergación de juicio a Camacho

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, expresó su frustración tras la suspensión de la audiencia por el caso conocido como el "carro bombero", en el que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es el principal acusado. Cuéllar, quien es el demandante en el proceso, lamentó la decisión judicial.

Según el diputado, la suspensión solo beneficia a Camacho, dándole "un mes más de gobernador". Cuéllar afirmó que esperaba una sentencia para hoy mismo, lo que, de acuerdo con la ley, obligaría al gobernador a dejar su cargo.

El caso investiga la presunta adquisición fraudulenta de un vehículo de emergencia por un valor de 1.7 millones de bolivianos, un monto que, según Cuéllar, fue robado al pueblo cruceño. El diputado describió el motorizado como "una carreta que no valía ni 50 mil dólares" cuando fue inspeccionado en la Aduana.

Cuéllar subrayó que existen pruebas contundentes contra la empresa implicada, a la que calificó de "fantasma". Entre las irregularidades que mencionó, se encuentran una sentencia ejecutoriada de 35 mil dólares, la falta de una certificación de automotriz y el hecho de que la empresa se dedicaba a la venta de café, ferretería y llantas, no a la compra de vehículos. El diputado afirmó que en el juicio solicitarán la pena máxima para los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play