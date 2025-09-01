¡No se lo pierda! Esta noche, entrevista exclusiva: Luis Fernando Camacho en QNMP

A tres días de su retorno a Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho será entrevistado en exclusiva en el programa Que No Me Pierda (QNMP). La transmisión está prevista para este lunes desde las 22:00 horas.

Camacho estuvo recluido durante dos años y ocho meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, bajo detención preventiva. En la entrevista, compartirá detalles de ese periodo y sus perspectivas políticas.

Los periodistas Cecilia Bellido y Juan Carlos Monrroy conducirán la entrevista, en la que se abordará la situación actual del departamento, así como el plan de acción del gobernador electo para encarar los desafíos de la gestión.

La Red Uno de Bolivia transmitirá la entrevista en vivo y en simultáneo a través de todas sus plataformas digitales.

