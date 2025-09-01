TEMAS DE HOY:
Narcotráfico en Bolivia Violencia en Tarija Anciana muerta

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

¡No se lo pierda! Esta noche, entrevista exclusiva: Luis Fernando Camacho en QNMP

El gobernador de Santa Cruz hablará sobre sus casi tres años en Chonchocoro y los desafíos de su gestión.

Naira Menacho

01/09/2025 19:36

Luis Fernando Camacho será entrevistado en exclusiva en Que No Me Pierda

Escuchar esta nota

A tres días de su retorno a Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho será entrevistado en exclusiva en el programa Que No Me Pierda (QNMP). La transmisión está prevista para este lunes desde las 22:00 horas.

Camacho estuvo recluido durante dos años y ocho meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, bajo detención preventiva. En la entrevista, compartirá detalles de ese periodo y sus perspectivas políticas.

Los periodistas Cecilia Bellido y Juan Carlos Monrroy conducirán la entrevista, en la que se abordará la situación actual del departamento, así como el plan de acción del gobernador electo para encarar los desafíos de la gestión.

La Red Uno de Bolivia transmitirá la entrevista en vivo y en simultáneo a través de todas sus plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD