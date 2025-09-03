Alcalde de Trinidad reduce su salario y el de su gabinete para fortalecer el sistema de salud

El alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara, anunció la reducción de su salario y el de todo su gabinete municipal con el objetivo de destinar más recursos a la compra de medicamentos e insumos para los 23 centros de salud de la ciudad. La medida permitirá un ahorro estimado de medio millón de bolivianos mensuales.

“Lo hacemos por ustedes, pueblo trinitario. El alcalde y todo su equipo nos reducimos los sueldos porque sabemos que hoy cada peso debe ir donde más se necesita: a la salud de nuestra gente”, expresó el burgomaestre al mostrar su boleta salarial, que refleja la reducción de Bs 16.604 a Bs 10.018, equivalente a un 30%.

Con este ahorro, la Alcaldía reforzará las farmacias municipales con medicamentos, guantes y material básico, además de fortalecer el abastecimiento en todos los centros de primer nivel. “No es fácil mantener médicos, enfermeras, limpieza y medicinas en plena crisis nacional, pero no nos quejamos: hacemos hasta lo imposible para cumplir”, recalcó Cámara durante una visita al Centro de Salud “12 de Abril”.

El alcalde también cuestionó al Concejo Municipal por demandar un incremento de Bs 2,7 millones a su presupuesto con cargo al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con el argumento de cubrir salarios y beneficios. “Mientras algunos piden más recursos para privilegios, en nuestros centros de salud la gente sufre por falta de medicinas”, criticó.

