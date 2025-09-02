Camacho: “Percy fue el mejor alcalde de la historia de este pueblo”

La Gobernación de Santa Cruz rindió un homenaje póstumo al exalcalde Percy Fernández Áñez con la iza de la bandera departamental a media asta, acompañada de crespones negros en señal de luto. La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Luis Fernando Camacho, quien destacó la trayectoria y el carisma del alcalde cruceño.

Durante el acto, Camacho recordó a Fernández como un líder irreverente, visionario y trabajador incansable:

“Marcó un antes y un después, un hombre con una inteligencia impresionante y una entrega total al trabajo. Desde su primera gestión dormía en la Alcaldía, era un hombre dedicado con pasión a la ciudad”, señaló.

El gobernador no escatimó elogios al calificarlo como “el mejor alcalde de la historia de este pueblo”, resaltando su carisma, su olfato político y su preocupación constante por los sectores más vulnerables.

El exalcalde Percy Fernández, conocido tanto por su estilo particular como por sus obras de gestión, fue definido como un personaje emblemático de Santa Cruz. Su legado, según Camacho, quedará inscrito en la memoria de la ciudad por haber transformado la visión de gobierno municipal y acercarse a la gente con sencillez y compromiso.

Mira la programación en Red Uno Play