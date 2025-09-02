TEMAS DE HOY:
Violencia de género Impactante choque menonita

Comunidad

Camacho: “Percy fue el mejor alcalde de la historia de este pueblo”

La Gobernación cruceña rindió homenaje con la bandera a media asta y un lazo negro, como símbolo de luto por el fallecimiento del exalcalde.

Charles Muñoz Flores

02/09/2025 16:30

Santa Cruz rinde homenaje póstumo al exalcalde Percy Fernández con crespones negros. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Gobernación de Santa Cruz rindió un homenaje póstumo al exalcalde Percy Fernández Áñez con la iza de la bandera departamental a media asta, acompañada de crespones negros en señal de luto. La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Luis Fernando Camacho, quien destacó la trayectoria y el carisma del alcalde cruceño.

Durante el acto, Camacho recordó a Fernández como un líder irreverente, visionario y trabajador incansable:

“Marcó un antes y un después, un hombre con una inteligencia impresionante y una entrega total al trabajo. Desde su primera gestión dormía en la Alcaldía, era un hombre dedicado con pasión a la ciudad”, señaló.

El gobernador no escatimó elogios al calificarlo como “el mejor alcalde de la historia de este pueblo”, resaltando su carisma, su olfato político y su preocupación constante por los sectores más vulnerables.

El exalcalde Percy Fernández, conocido tanto por su estilo particular como por sus obras de gestión, fue definido como un personaje emblemático de Santa Cruz. Su legado, según Camacho, quedará inscrito en la memoria de la ciudad por haber transformado la visión de gobierno municipal y acercarse a la gente con sencillez y compromiso.

 

