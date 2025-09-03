Políticos y autoridades asistieron al velorio de Percy y destacaron su entrega a Santa Cruz

Son varias personalidades, entre ellos políticos quienes llegaron al velorio del seis veces alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, y lo recordaron como una persona amante de la capital cruceña y dedicada a su trabajo.

“Lo recuerdo como una persona amante de su ciudad, una persona visionaria y muy dedicada a su trabajo, muy pragmática en muchas cosas y tenía algo fundamental que todo líder tiene que tener y es una visión de cómo cambiar las cosas. Él era alguien que quería hacer cambios profundos, no solo en temas de infraestructura en la ciudad, sino también en la forma de vivir en Santa Cruz, ya que siempre mencionaba que hay que vivir ben”, manifestó Jaime Dunn.

Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también llegó al velorio del exalcalde cruceño y señaló que tiene muchas anécdotas con Percy Fernández, dijo que sin duda será recordado por su forma de ser y de trabajar.

“Por ejemplo una anécdota que en su oficina una vez frente a los canales de televisión, mostraba sus calcetines, son parte de esas anécdotas, que nos dejó un personaje de Santa Cruz, un insigne cruceño, que todo el pueblo lo va a reconocer por su forma de ser y por su forma de trabajar”, afirmó Cuellar.

Fernández, fallecido a los 86 años, llevaba varios años retirado de la vida pública debido a un delicado estado de salud. En 2022, un informe médico reveló que había sufrido siete infartos cerebrales, además de padecer Alzheimer, diabetes y Parkinson.

Su última aparición en funciones data de 2020, cuando solicitó licencia médica durante la pandemia y dejó el mando municipal en manos de Angélica Sosa. Hoy es recordado como uno de los alcaldes que dedicó su vida a Santa Cruz.

