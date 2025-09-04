Trabajadores de Semapa en Cochabamba enfrentan filas de hasta 3 días por diésel

La escasez de diésel en Cochabamba ha obligado a los trabajadores de Semapa a turnarse para hacer filas de hasta tres días con el fin de cargar combustible y evitar el freno de proyectos en ejecución.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, informó que la empresa necesita alrededor de 800 litros de diésel diarios para garantizar el funcionamiento de sus vehículos y equipos, además de los proyectos que tiene en marcha.

“Es por eso que, conjuntamente con el sindicato, se ha hecho un cronograma para ir alternando lo que es hacer las filas y para ir controlando el uso del diésel también dentro de los equipos”, explicó Prudencio.

Trabajadores de Semapa en Cochabamba hacen filas de hasta 3 días para cargar diésel. Foto: Red Uno

La situación ha obligado a los trabajadores a dormir en sus vehículos y a organizarse con estrictos turnos para no dejar sin abastecimiento a la institución. “Están turnándose, están haciendo filas de casi 3 días para poder cargar combustible”, detalló el gerente.

Pese a las dificultades, Prudencio aseguró que los proyectos no se detendrán. “Estamos dándonos modos para poder continuar con distintos proyectos. Hemos hecho el proyecto Las Maicas y vamos a realizar entregas para septiembre, aunque el perjuicio por las largas horas de espera es evidente”, subrayó.

Mira la programación en Red Uno Play