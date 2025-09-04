Embajada estadounidense dona más de $us 160 mil en equipos para combatir incendios en Santa Cruz

En un acto celebrado este jueves en instalaciones del COED, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia entregó al gobernador Luis Fernando Camacho una importante dotación de equipos y herramientas destinadas a fortalecer la lucha contra los incendios forestales que afectan al departamento.

La jefa de misión diplomática, Debra Hevia, destacó que esta cooperación internacional representa un símbolo de solidaridad y compromiso entre ambos países.

“Hoy marcamos un hito significativo en la hermandad entre los Estados Unidos y Bolivia. La entrega de este equipo, valorado en más de 160 mil dólares, representa mucho más que su valor material: simboliza el compromiso de proteger vidas, comunidades y la Amazonía, pulmón del planeta”, expresó.

El equipamiento, gestionado durante más de un año junto al exdirigente del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Johnny Rojas, incluye 83 conjuntos de protección personal (casco, guantes, chaqueta, pantalón y botas), además de 49 carpas, bombas de agua, radios de comunicación, kits para quemaduras y mochilas de hidratación.

Hevia recordó que la cooperación estadounidense en materia de emergencias no es nueva y que, a lo largo de los años, se han impulsado acciones conjuntas con el gobierno central y las autoridades departamentales.

“Estas herramientas son un escudo para los bomberos que diariamente se enfrentan al fuego”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play