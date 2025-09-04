Luis Vega y Pipe Bueno estrenan colaboración en un concierto masivo a los pies del Cristo Redentor

El músico boliviano Luis Vega y el artista colombiano Pipe Bueno se preparan para un evento sin precedentes en Santa Cruz, donde presentarán su nueva colaboración, "No tengo valor". El concierto, que se realiza a los pies del icónico Cristo Redentor, es también un homenaje a la ciudad en su mes aniversario.

El evento está programado para las 15:30, pero desde el mediodía se están ultimando los detalles técnicos y se lleva a cabo la prueba de sonido. Para el concierto se ha dispuesto un gran despliegue de personal técnico, que ha trabajado durante dos días en el montaje del escenario para recibir a una masiva asistencia de fanáticos.

El concierto será también el escenario para la filmación del videoclip de "No tengo valor". Ambos artistas estarán acompañados por una banda completa para ofrecer una presentación inolvidable a sus seguidores.

Como parte del operativo de seguridad y logística, las autoridades han informado de un corte de circulación vehicular a partir de las 13:30. A pesar del cierre vial, los seguidores de ambos artistas ya han comenzado a llegar al lugar para asegurar un buen sitio en el evento.

