Fiscal General: Murillo irá a una cárcel pública y tiene 15 procesos en su contra

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dio a conocer detalles acerca de los procesos de investigación que se siguen en contra del exministro de Gobierno Arturo Murillo, explicando además que ya cuenta con sentencias condenatorias.

Mariaca, señaló que Murillo cuenta con 15 procesos penales en su contra, de los cuales, 10 ya ingresan a la etapa de juicio oral.

“A la fecha tiene 15 procesos penales en nuestro país, 10 que se encuentran en juicio oral. Esto quiere decir que son 10 con acusación formal por diferentes hechos; 2 en etapa preparatoria, lo cual quiere decir que se encuentra con imputación formal para que resuelva el juez cautelar, y 3 en etapa preliminar, en la cual los fiscales determinarán el imputar o rechazar el caso, cuando amerite y conforme a procedimiento”, afirmó Mariaca.

Aclaró que, dentro de los 15 casos, dos de ellos ya cuentan con sentencia condenatoria y también contaba con mandamientos de aprehensión, los cuales ya se hicieron efectivos.

“Esta persona tiene dos sentencias condenatorias. Dentro del caso denominado gases lacrimógenos, se encuentra con una sentencia condenatoria de 8 años. Así también se encuentra con un mandamiento de aprehensión, el cual fue ejecutado en horas de la madrugada. Eso por un lado con relación al caso antes mencionado. Así también caso denominado gases del Ecuador, en el cual tiene una sentencia de 5 años y 4 meses”, manifestó el fiscal general.

La autoridad indicó que, de acuerdo a procedimiento, Murillo deberá ser trasladado a una cárcel pública del departamento de La Paz.

“Lo que sí se tiene claro es que esta persona tiene que pasar a una cárcel pública en el Departamento de la Paz para cumplir bien sea la condena que ya tiene en dos casos que he mencionado o en su defecto la detención preventiva que tendría que darse fruto de la rebeldía que en su momento se dictó a través de una autoridad jurisdiccional”, agregó Mariaca.

Arturo Murillo, permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde se espera que brinde su declaración.

