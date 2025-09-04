Red Uno muestra el ambiente previo en el Metropolitano antes del choque Colombia – Bolivia

El estadio Metropolitano de Barranquilla comienza a transformarse en el epicentro de la emoción futbolera. Bajo un sol radiante y con un ambiente cargado de expectativa, los equipos de logística trabajan en los últimos detalles para el duelo entre Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias, programado para las 19:30.

Las imágenes captadas por Red Uno muestran un paneo desde el interior del escenario deportivo: graderías todavía con espacios vacíos, pasillos en movimiento y un césped impecable que aguarda a los protagonistas. Aunque por momentos se observa tranquilidad, la postal cambiará por completo cuando el estadio reciba a las 45 mil almas que lo colmarán esta noche.

Las puertas del Metropolitano estarán abiertas desde las 15:30 para que los aficionados puedan ingresar con calma, encontrar su lugar y vivir la previa con música, color y pasión. Todo queda registrado en video por Red Uno, que acerca a los hinchas cada detalle del ambiente que antecede a este esperado compromiso.

