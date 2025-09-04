TEMAS DE HOY:
Familia Vela Vehículo robado Lorgio Saucedo

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Red Uno muestra el ambiente previo en el Metropolitano antes del choque Colombia – Bolivia

El clima festivo se apodera de Barranquilla, mientras las cámaras de Red Uno muestran los últimos preparativos dentro del estadio que recibirá a más de 45 mil personas esta noche. 

Martin Suarez Vargas

04/09/2025 14:41

Foto: Notivisión-Red Uno.
Colombia.

Escuchar esta nota

El estadio Metropolitano de Barranquilla comienza a transformarse en el epicentro de la emoción futbolera. Bajo un sol radiante y con un ambiente cargado de expectativa, los equipos de logística trabajan en los últimos detalles para el duelo entre Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias, programado para las 19:30.

Las imágenes captadas por Red Uno muestran un paneo desde el interior del escenario deportivo: graderías todavía con espacios vacíos, pasillos en movimiento y un césped impecable que aguarda a los protagonistas. Aunque por momentos se observa tranquilidad, la postal cambiará por completo cuando el estadio reciba a las 45 mil almas que lo colmarán esta noche.

Las puertas del Metropolitano estarán abiertas desde las 15:30 para que los aficionados puedan ingresar con calma, encontrar su lugar y vivir la previa con música, color y pasión. Todo queda registrado en video por Red Uno, que acerca a los hinchas cada detalle del ambiente que antecede a este esperado compromiso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD