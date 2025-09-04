“La única forma de volver es que se anule el juicio”: 'Chelelo' Áñez sobre su posible retorno al país

Guido Áñez, exministro de Agricultura durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, expresó su deseo de retornar al país si se anula el proceso penal en su contra, al que califica como “eminentemente político”.

La declaración fue realizada en una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP), donde Áñez valoró el llamado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien instó a que los perseguidos políticos puedan regresar a Bolivia.

“Se abre una luz de esperanza (...), esperamos que las palabras del presidente del TSJ puedan traducirse en medidas jurídicas concretas que permitan que volvamos libres y sin ningún cargo injusto”, afirmó.

Guido Áñez fue acusado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por delitos como genocidio, masacre sangrienta, tortura y asesinato.

Según su testimonio, esas acusaciones no correspondían a su función ministerial, y denunció que no tuvo garantías para un debido proceso.

“Resistimos hasta 2009, pero Evo Morales destituyó a los ministros de la Corte Suprema y puso a sus propios jueces. Era imposible tener un juicio justo”, aseguró.

Áñez abandonó el país tras varios años de permanecer bajo proceso. Reitera que el juicio fue impulsado con fines políticos y espera que, con el nuevo pronunciamiento del TSJ, pueda abrirse un camino para cerrar ese capítulo judicial.

