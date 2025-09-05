Autopsia determinará si bebé hallado en la basura nació con vida

La Fiscalía investiga un estremecedor hallazgo ocurrido en las últimas horas: el cuerpo de un bebé fue encontrado entre la basura, envuelto en algunos elementos que protegían su anatomía.

El fiscal asignado al caso, Daniel Ortuño, informó que la autopsia médico legal será determinante para establecer si se trataba de un feto que no llegó a nacer o de un niño que vio la luz y posteriormente falleció.

“Se ha hecho el levantamiento legal de un cadáver que ya la autopsia nos va a arrojar si estamos frente a un feto o un niño que haya nacido con vida. Ese aspecto lo vamos a determinar para poder informar si nació con vida o si, en su caso, podría constituirse en un delito”, explicó el fiscal.

Según la autoridad, a simple vista no se observaron lesiones externas en el cuerpo. Sin embargo, aclaró que solo la necropsia podrá confirmar si existió algún tipo de agresión, una causa natural de muerte o un nacimiento sin vida.

Ortuño adelantó que, además de la autopsia, se revisarán las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a la persona que abandonó el cuerpo.

“Esperamos analizar las grabaciones para poder dar con los responsables. Una vez tengamos los resultados de la autopsia médica legal, tendremos la certeza de si nació con vida o no”, indicó.

