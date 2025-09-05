TEMAS DE HOY:
Policial

Microtraficantes en Sacaba usan armas artesanales para atacar a la Policía

Durante el operativo los uniformados hallaron una granada de gas y droga.

Ligia Portillo

05/09/2025 13:55

Microtraficantes en Sacaba usan armas artesanales para atacar a la Policía. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

En un operativo antidrogas en el municipio de Sacaba, Cochabamba, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hallaron un arsenal que sorprendió a las autoridades: un arma artesanal de fabricación casera, una granada de gas y varios cartuchos de 9 milímetros, utilizados presuntamente por microtraficantes para atacar a la Policía.

El director de la FELCN, Cnl. Oliver Quiroga, detalló que el decomiso se realizó en un inmueble donde además se encontraron 37 paquetes de marihuana, cápsulas de cocaína y una motocicleta.

Microtraficantes en Sacaba usan armas artesanales para atacar a la Policía. Foto: Red Uno

“En el operativo se halló un arma casera, fabricada de manera artesanal, junto a cartuchos calibre 9 milímetros y una granada de gas. Esta última podría haber sido utilizada para intentar escapar cuando la Policía llegara al lugar”, explicó Quiroga.

El microtraficante, cuya identidad no fue revelada, fue aprehendido y su domicilio quedó secuestrado mientras continúan las investigaciones para determinar si tiene antecedentes penales.

La Policía advierte que el uso de este tipo de armas artesanales, hechas incluso con madera y metal, representa un riesgo creciente para los efectivos que participan en los operativos antidroga en la región.

 

