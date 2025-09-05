TEMAS DE HOY:
Despiden a médico por no atender un parto en el Centro de Salud de Satélite Norte

Según el alcalde de Warnes, Carlos Montaño, la profesional no brindó la atención correspondiente a la paciente, lo que obligó a tomar medidas drásticas.

Charles Muñoz Flores

05/09/2025 11:00

El alcalde de Warnes, Carlos Montaño. FOTO: NTV/RED UNO/Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

El alcalde de Warnes, Carlos Montaño, anunció la destitución inmediata de una médica del Centro de Salud Satélite Norte, tras conocerse un caso de negligencia en el que una mujer en labor de parto terminó dando a luz en un pasillo del hospital.

El hecho, difundido a través de redes sociales, generó indignación en la población. Según Montaño, la profesional no brindó la atención correspondiente a la paciente, lo que obligó a tomar medidas drásticas.

“Estaba en La Paz cuando nos enteramos de lo ocurrido. Una mujer no fue atendida como correspondía y dio a luz en el pasillo. Tomamos decisiones drásticas, no podemos contaminar la salud”, señaló la autoridad municipal.

Con la resolución de contrato en mano, el alcalde comunicó que la doctora fue separada de sus funciones. “Hemos traído su memorándum para que pueda dar un paso al costado y dar oportunidad a médicos que, si tienen todas las ganas de trabajar”, afirmó.

En su lugar, se designaron cuatro nuevos médicos y dos enfermeras para reforzar el plantel del centro de salud. “Se va uno y llegan seis profesionales (cuatro médicos y dos enfermeras) comprometidos en brindar un servicio digno a la población”, puntualizó Montaño.

 

