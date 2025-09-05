¿Qué se sabe del bebé que nació en un pasillo de un centro médico en Satélite Norte?

La mañana de este jueves se reportó un posible caso de negligencia médica en Satélite Norte, luego de que una madre de 18 años dio a luz a su bebé en el pasillo de un centro médico.

El pediatra José Luis Rivera explicó que el parto ocurrió a las 06:50 horas y que el bebé llegó al mundo en periodo expulsivo, cayendo al piso en el proceso.

“Los familiares y el personal de salud indicaron que el menor impactó sobre el piso. Al momento de valorarlo, el bebé se encuentra estable sin ningún signo de golpe”, aseguró Rivera.

Estado de salud del bebé

El especialista aclaró que el impacto fue leve y que tras la revisión no se detectaron alteraciones, aunque se continuarán realizando exámenes para descartar complicaciones.

Investigación en curso

La secretaria municipal de Salud, Pamela Cutile, llegó al centro médico para solicitar un informe administrativo. Señaló que, de confirmarse negligencia, los responsables serán sancionados.

El caso también será puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y de la Defensoría de la Niñez, que facilitarán la investigación.

