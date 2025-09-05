Funerarias de La Paz rechazan acusaciones sobre errores en asignación de nichos durante la pandemia

Desde la Asociación de la Cámara de Funerarias de La Paz, expresaron su rechazo acerca de las declaraciones que realizó la directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios La Paz, quién afirmó que las funerarias tuvieron responsabilidad en la confusión durante la asignación de nichos de las víctimas de la pandemia del Covid – 19.

“Nos regíamos estrictamente a las reglas y normas del Cementerio General y no podíamos refutar ninguna instrucción, porque de lo contrario no se habría permitido el entierro”, aseguró Fernando Virreyra, presidente de la Asociación de la Cámara de Funerarias de La Paz.

Cuestionaron algunas de las acusaciones que se realizó durante el proceso de exhumación de algunos cadáveres que podrían haber sido enterrados en nichos equivocados.

“La señora Endara no tiene conocimiento de cómo fueron los entierros en esa época de pandemia. La funeraria escogía y adquiría el nicho el mismo día del deceso, a las ocho de la mañana, y los entierros se realizaban al mediodía. El personal de la Alcaldía era el encargado de depositar el cuerpo, sellar el nicho y colocar el nombre del difunto”, señaló Naim Elías, miembro de la Asociación.

Ambos aseguraron que las confusiones identificadas, serían responsabilidad del Cementerio y no así de las funerarias.

Días atrás, la directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios La Paz, Patricia Endara, indicó que las funerarias habían ingresado a fallecidos en nichos que no les correspondían.

“En vez de ponerle al fallecido que tenía que estar en la sepultura uno, lo han puesto en la tres. Y el que tenía que estar en la tres está en la dos, o sea, han hecho un desorden de los fallecidos”, declaraba Endara.

Para devolver la tranquilidad a los dolientes, y con su autorización, se realizó la apertura de algunos nichos, y la mayoría confirmó que se trataba de su ser querido.

