Capitán de la Policía fue aprehendido Padre abusador

¡El Teleférico de Cochabamba volverá a funcionar! Después de un año de espera, llegaron los repuestos

Después de más de un año de espera, Cochabamba se prepara para celebrar la vuelta de su teleférico.

Ligia Portillo

05/09/2025 11:09

¡El Teleférico volverá a funcionar! Después de un año de espera, llegaron los repuestos. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La espera terminó. Más de un año después de que el teleférico cochabambino quedara paralizado por problemas con repuestos y dificultades económicas, hoy los trabajos de mantenimiento avanzan a ritmo intenso para que la emblemática atracción vuelva a funcionar el 14 de septiembre, fecha clave para el departamento.

Los trabajadores de la empresa Emavra instalan los repuestos que finalmente llegaron a la ciudad tras un complicado proceso de adquisición. Según el gerente general, Ing. Milton Copa, se trata de un mantenimiento histórico, el primero de esta magnitud en más de 20 años, que garantiza la seguridad de todos los usuarios.

“Estamos cambiando la goma de la rueda principal, pinzas, accesorios y todo el sistema eléctrico-mecánico. Paralelamente trabajamos en las torres y en las cabinas: re tapizado, cambio de vidrios panorámicos y chicotillos especiales”, explicó Copa.

Además, la infraestructura de las terminales también recibió mejoras significativas: nuevos pisos, rampas accesibles, baños y acondicionamiento para personas con discapacidad, niños y adultos mayores. Incluso se alinearon las torres que presentaban desviaciones de hasta 17 grados, asegurando la estabilidad total del sistema.

El teleférico, contará con un equipo de más de 15 trabajadores dedicados a garantizar que todo esté listo para su reapertura. El alcalde ha insistido en que la meta es clara: que el 14 de septiembre los cochabambinos puedan volver a disfrutar de este ícono de la ciudad.

Después de más de un año de espera, Cochabamba se prepara para celebrar la vuelta de su teleférico, completamente renovado y seguro, una atracción que promete otros 20 años de servicio.

 

