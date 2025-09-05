¡Prepárese para el cambio de clima! Frente sur ingresará a Santa Cruz la madrugada de este viernes

La ciudad de Santa Cruz experimentará un nuevo descenso de temperaturas desde la madrugada de este viernes 5 de septiembre, según informó el Senamhi. El frente frío afectará también al Oriente boliviano, el Chaco y la región de los Valles.

De acuerdo con el reporte, el viernes la temperatura mínima será de 19 °C en la madrugada y alcanzará los 26 °C en horas de la tarde. Además, se prevé precipitación y cielos nubosos debido al ingreso de vientos del sur.

Para el sábado, los cielos estarán nubosos a poco nubosos, sin probabilidad de lluvias. La temperatura bajará a 18 °C en la madrugada y se elevará a 27 °C durante la tarde.

El frente frío se mantendrá en la región hasta la mañana del domingo, afectando principalmente a la provincia Andrés Ibáñez y al norte integrado de Santa Cruz.

