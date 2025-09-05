Expocruz 2025: la cuenta regresiva arranca con novedades en el sector pecuario

La Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz) 2025 se acerca a pasos agigantados, con la cuenta regresiva marcando 14 días para su inauguración oficial. Sin embargo, la actividad en el campo ferial comienza mucho antes, con el sector pecuario como protagonista.

A partir del próximo martes 9 de septiembre, los predios de la feria recibirán a los primeros ejemplares animales, dando inicio a una agenda pecuaria que se extenderá durante toda la feria. La gerencia de Fexpocruz ha anunciado que este año hay grandes expectativas y significativas novedades.

Según Raúl Strauss, gerente de Fexpocruz, la feria ha invertido en el mejoramiento de su infraestructura para el sector pecuario. "Estamos a escasos días. Este martes 9 de septiembre comienzan a ingresar los animales, en diferentes grupos, y una semana después iniciamos los juzgamientos", señaló Strauss, destacando que el martes 16 será una jornada de gran actividad en el predio.

Una de las principales innovaciones es la organización del Simposio Internacional de Criadores de Búfalos, un evento de talla mundial que congregará a expertos y criadores de América Latina y Europa en Santa Cruz. "Vendrán los principales criadores de búfalo", afirmó Strauss, resaltando la importancia del encuentro.

Además, se realizarán 19 remates, un espacio crucial para consolidar el arduo trabajo genético. Estos remates, que generan gran expectativa, atraerán a visitantes internacionales interesados en conocer de cerca la genética boliviana y su potencial de exportación, lo que podría traer importantes beneficios económicos para el país.

Con la Expocruz 2025 a la vuelta de la esquina, el sector productivo se prepara para mostrar sus avances y consolidar su papel en la economía nacional.

