Terror en centro educativo: Apuñalan a profesora en Alemania; dispararon contra el agresor para detenerlo

Una profesora fue apuñalada este viernes 5 de septiembre en un centro de formación profesional en la ciudad de Essen, al oeste de Alemania, en un ataque que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en instituciones educativas.

La policía de Renania del Norte-Westfalia informó a través de la red social X que la víctima sufrió heridas de arma blanca y fue trasladada de urgencia a un hospital, sin que hasta ahora se haya revelado su estado de salud.

El presunto agresor, que según el tabloide Bild sería un estudiante del mismo centro, fue localizado poco después del ataque. En el operativo de arresto, los agentes se vieron obligados a abrir fuego, hiriéndolo de bala. El sospechoso se encuentra bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad de la profesora ni del atacante, y el motivo del crimen permanece bajo investigación. “No podemos confirmar aún si se trató de un ataque dirigido o aleatorio”, declaró el portavoz de la policía de Essen, Pascal Pettinato, a la cadena NTV.

Fuentes locales señalan que la docente habría sufrido una herida en el abdomen que requirió intervención quirúrgica inmediata.

En los últimos meses, Alemania ha sido escenario de varios ataques con cuchillo, algunos de ellos mortales, que han reavivado la preocupación pública sobre la seguridad y la violencia motivada tanto por extremismos como por conflictos personales.

