Una mujer sobrevive a una caída de 18 metros al intentar rescatar a su perro

Una aventura de senderismo en el monte se convirtió en una angustiosa lucha por la supervivencia para Margaux Cohen, una excursionista de 36 años, y su perro, Zion. El 24 de agosto, Margaux sufrió una caída de 18 metros sobre rocas afiladas mientras intentaba salvar a su perro de un deslizamiento. A pesar de las graves lesiones, tanto ella como su compañero canino sobrevivieron.

El incidente ocurrió cuando Cohen, Zion y dos amigos se encontraban a unos 200 metros de la cima de la montaña. El grupo se desvió del sendero y, al intentar regresar, se toparon con un pequeño muro de roca. Mientras uno de sus amigos descendía, Margaux le entregó a Zion. En ese momento, el perro resbaló, según publican los portales RT y squamishchief.

La caída y las heridas

"Sentí el impulso de agarrarlo del cuello", relató Margaux desde su cama en el Hospital Lions Gate. "Pero no me di cuenta de que, si lo hacía, y debido a su peso, me caería". Su instinto la llevó a agarrar al perro, lo que provocó que perdiera el equilibrio y se precipitara por la ladera.

La caída no fue directa. "Me caí como cuatro veces. Así que probablemente caí seis metros, me golpeé la cara contra las rocas y volví a caer una y otra vez", explicó. Al final de la caída, Margaux permaneció consciente. Sufrió graves lesiones faciales y una compleja fractura de pierna, mientras que Zion resultó con una pata herida.

El rescate

Al darse cuenta de que estaba viva, Margaux empezó a gritar. Sus amigos, al oírla, confirmaron que había sobrevivido y llamaron de inmediato al 911. Dos horas más tarde, un equipo de rescate llegó al lugar y la evacuó en helicóptero. "Esperar dos horas con el calor, sin sombra y con las heridas que tenía fue un momento muy largo", afirmó Margaux, expresando su gratitud por el profesionalismo del equipo de rescate.

Margaux Cohen siendo trasladada en helicóptero desde el lugar de la caída. Cortesía de Margaux Cohen.

Margaux ya ha sido sometida a una cirugía y se encuentra en recuperación. La lesión en su pierna requerirá de placas y tornillos, por lo que su recuperación será larga, estimando al menos cuatro meses antes de poder volver a realizar actividades físicas. Su perro también está recibiendo atención veterinaria. Una amiga de Cohen ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos médicos de ambos.

Margaux Cohen, tras llegar al hospital. Cortesía de Margaux Cohen.

