Paseó en moto acuática y no volvió: hallan muerta a una influencer reportada como desaparecida

Tras varios días de búsqueda, las autoridades de Brasil confirmaron el hallazgo del cuerpo de la influencer Jaqueline Barbosa Nascimento, de 22 años, quien había desaparecido el pasado domingo durante una excursión en moto acuática con amigos.

En un primer momento se señaló que la joven habría muerto ahogada, pero las autoridades ahora investigan el hecho como una “muerte sospechosa”, debido a las contradicciones en los testimonios.

La Policía informó que Nascimento no sabía nadar, lo que reducía sus posibilidades de reaccionar en caso de accidente. Sin embargo, las versiones dadas por los dos acompañantes que iban con ella en la moto acuática no coinciden del todo, lo que motivó una investigación más profunda.

Los investigadores revisan cámaras de seguridad de propiedades cercanas a la represa, con el objetivo de esclarecer la secuencia de los hechos.

La joven, conocida por compartir contenido de estilo de vida y viajes, tenía una comunidad de más de 12 mil seguidores en redes sociales.

Fueron los bomberos quienes hallaron el cuerpo flotando en el agua de la represa, y fue la madre de la influencer quien confirmó la identidad en el lugar.

¿De qué murió la influencer?

La autopsia aún no ha determinado con precisión la causa del fallecimiento. Aunque se presume un posible ahogamiento, la Policía mantiene abierta la investigación y no descarta otras hipótesis.

El registro oficial como “muerte sospechosa” responde a la necesidad de evaluar si existieron factores externos que influyeron en el desenlace.

Mira la programación en Red Uno Play