Estudiante que salía del colegio se defendió de un robo y mató a un ladrón

El terrible hecho se suscitó en la Plaza del Ombú, situada en la localidad bonaerense de Morón, en Argentina, donde un joven de 18 años es acusado de haber quitado la vida a puñaladas a un sujeto.

Según las investigaciones, el joven se defendió de las amenazas y el robo protagonizado por un delincuente. Las víctimas el joven de 18 años y su enamorada fueron interceptados por un delincuente quien habría intentado robar sus pertenencias.

El delincuente se había acercado en una bicicleta y procedió a amenazarlos para que le entreguen sus celulares, momento en que el joven al ver el riesgo que corrían con su enamorada, determinó actuar en defensa.

Durante el atracó el delincuente hirió al joven en el antebrazo, y en medio del forcejeó logró quitarle el arma punzocortante con que el sujeto lo atacaba y lo hirió según dijo en defensa propia.

El joven apuñaló en la ingle y el pecho al delincuente y este se desplomó y desangró en el lugar del asalto. La pareja, en estado de shock, corrió por varias cuadras hasta encontrarse con un efectivo policial y relató lo sucedido.

Los efectivos policiales trasladaron al delincuente a un hospital, sin embargo, llegó al lugar sin signos vitales, el caso se encuentra en investigación, por el momento el joven no fue aprehendido, ya que se mantiene dentro las investigaciones la versión brindada por las víctimas.

