“¡Fuera Petro!”: el grito que se escuchó en el Metropolitano durante Colombia vs. Bolivia

Lo que debía ser una fiesta deportiva en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la selección Colombia enfrenta a Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial de 2026, también se convirtió en un escenario de expresión política.

Durante varios momentos del encuentro, el grito de “¡Fuera Petro!” se escuchó con fuerza desde las tribunas, marcando una clara muestra de rechazo hacia el presidente Gustavo Petro.

Los gritos se hicieron notar especialmente antes del inicio del partido y durante el entretiempo, con miles de aficionados coreando al unísono la frase que se ha repetido en otros eventos públicos desde la elección del mandatario en 2022.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron sus grabaciones del ambiente en el estadio.

Este tipo de manifestaciones públicas ha sido una constante desde el inicio del gobierno de Petro, reflejando el malestar de la población que no se sienten representados por sus políticas.

