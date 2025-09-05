“Se quedan así, enamoradas”: El Chaparro Chuacheneger revela que Ángela Aguilar lo ‘llama’ con frecuencia

El comediante e influencer mexicano conocido como El Chaparro Chuacheneger causó revuelo en su paso por el programa El Mañanero de la Red Uno, donde no solo ingresó al set con alfombra roja, tamborita y acompañado de cuatro modelos, sino que también reveló detalles inesperados sobre sus amistades en el mundo del espectáculo.

Con más de siete millones de seguidores en redes sociales y popular por su canción El Pipiripau, Chuacheneger confesó frente a cámaras que mantiene contacto con reconocidas artistas. Consultado sobre quiénes son sus amigos famosos, respondió sin titubeos: “Es que tengo más amigas famosas, como a Belinda, Ángela Aguilar”.

El momento más llamativo se produjo cuando aseguró que la cantante Ángela Aguilar lo llama con frecuencia: “Muchas veces, no un par, es que cuando las mujeres me hablan se quedan así, enamoradas, no sé, pero toca que estén moleste y moleste”, dijo en tono humorístico, fiel a su estilo irreverente.

El presentador Ian Vega le dio la bienvenida al ritmo cruceño: “Maestro, bienvenido, ya sabe saludar como los cruceños”. Chuacheneger no dudó en responder con entusiasmo: “Feliz, contento de cómo me han tratado hasta ahora en Santa Cruz, ah, que por cierto felicidades porque ya va a ser su aniversario”.

Durante la entrevista, el influencer se mostró agradecido con el público boliviano y bromeó sobre el tiempo de transmisión: “Dos horas nos quedamos hombre”, dijo entre risas, mientras el set celebraba su carisma.

