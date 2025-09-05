TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡De no creer! Erika Valencia y Dazan Company van a gala de eliminación

El público votó durante todo el programa en vivo y decidió que equipo debía ser nominado.

Silvia Sanchez

04/09/2025 23:29

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’ fueron los últimos nominados de la semana y deberán presentarse en la gala de eliminación de ‘La Gran Batalla’, el equipo no logró convencer al público, pese a que fue elogiada por los jueces.

El equipo revivió a Celia Cruz, y los jueces afirmaron que convirtieron el escenario en un verdadero concierto, ya que la famosa, destacó con su interpretación del personaje.

La votación terminó de la siguiente manera:

  • Cisco y la academia Bolivia Dance, fue el más apoyado y obtuvo el 32,7%
  • En segundo lugar, quedó Ezequiel Serres y la academia Bamboleo con el 18,4%
  • El tercer lugar fue para Sisi Eguez y la academia Passion Dance Bolivia con el 18,1%
  • Iribel Méndez y la academia Fusión Dance quedaron en cuarto lugar con el 15,8%
  • En un inesperado quinto lugar, estuvo Erika Valencia y la academia Dazan Company, que se va a eliminación con el 15%

 

El equipo de Erika es el último nominado de la semana y ahora deberá volver a presentarse en el programa del domingo, para lo cual, se preparará arduamente junto a su academia de baile.

Los cuatro nominados son:

1.- Ronald Valverde y la academia Royalty Crew

2.- Basti y la academia Aurea Crew

3.- Ornella Arredondo y la academia Divertimento

4.- Erika Valencia y la academia Dazan Company

No te pierdas la gala de eliminación de este domingo 7 de septiembre, recuerda que arrancamos a las 21:00 Hrs.

Mira la programación en Red Uno Play

