¡De no creer! Erika Valencia y Dazan Company van a gala de eliminación

El público votó durante todo el programa en vivo y decidió que equipo debía ser nominado.
04/09/2025 23:29
Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’ fueron los últimos nominados de la semana y deberán presentarse en la gala de eliminación de ‘La Gran Batalla’, el equipo no logró convencer al público, pese a que fue elogiada por los jueces.
El equipo revivió a Celia Cruz, y los jueces afirmaron que convirtieron el escenario en un verdadero concierto, ya que la famosa, destacó con su interpretación del personaje.
La votación terminó de la siguiente manera:
El equipo de Erika es el último nominado de la semana y ahora deberá volver a presentarse en el programa del domingo, para lo cual, se preparará arduamente junto a su academia de baile.
Los cuatro nominados son:
1.- Ronald Valverde y la academia Royalty Crew
2.- Basti y la academia Aurea Crew
3.- Ornella Arredondo y la academia Divertimento
4.- Erika Valencia y la academia Dazan Company
No te pierdas la gala de eliminación de este domingo 7 de septiembre, recuerda que arrancamos a las 21:00 Hrs.
