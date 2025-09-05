¡Revivieron a Celia! Rodrigo Massa derramó lágrimas con la presentación de Erika Valencia

Continuando con la noche de competencia, subió al escenario Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’, y ellos interpretaron una canción llena de ritmo, “La vida es un carnaval” de la recordada artista Celia Cruz.

El escenario se llenó de mucho ritmo, alegría y emoción, los jueces destacaron la participación de la famosa y sus bailarines, tanto así, que Rodrigo Massa confesó haber derramado algunas lágrimas.

Para el juez Tito Larenti, la caracterización fue destacable, y señaló que el show que presentaron fue espectacular.

“Lo que hiciste desde que entraste al escenario, eras Celia Cruz, eso es lo que buscamos y vos lo lograste como pocos, también me gusta que eres contestataria, pero trabajas, en cuanto al equipo, hay cosas que trabajar, estuvieron descoordinados por algunos momentos, pero estuvo bien trabajado”, expresó Larenti.

En medio de la emoción, se pronunció Rodrigo Massa, dijo que el equipo le mostró un verdadero concierto de la fallecida artista y era algo de destacar.

“Erika me emocionaste mucho, es bonito cuando nos dan la oportunidad de ver un concierto de alguien que ya no está, me dejaste con lágrimas en los ojos por lo que hiciste en el escenario, fue espectacular, fue una de mis presentaciones favoritas”, afirmó Massa.

Erika, sin dejar de lado la personificación de su personaje contó que el equipo ensayó incansablemente durante toda la semana, por lo que desatacaron los frutos de su esfuerzo.

