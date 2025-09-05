TEMAS DE HOY:
Policial

Operativo en hangar de Warnes tras balacera vinculada al caso Lorgio Saucedo

Se incautaron armas de grueso calibre y se inspeccionaron siete avionetas. El operativo está vinculado a la investigación por el asesinato de Lorgio Saucedo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/09/2025 9:28

Warnes, Santa Cruz

Un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía se llevó a cabo esta mañana en un hangar ubicado en la comunidad El Coloradillo, en el municipio de Warnes.

La intervención se produce un día después de que en la zona se registrara una balacera, y estaría relacionada con la desaparición y posterior asesinato de Lorgio Saucedo, hecho que mantiene en alerta a las autoridades.

Durante el allanamiento, se encontraron siete armas de fuego de grueso calibre, además de realizarse un microaspirado a siete avionetas que se encontraban dentro del predio. El procedimiento busca detectar posibles rastros de sustancias ilícitas o elementos que puedan aportar a la investigación.

Las autoridades también abrieron una investigación para identificar al propietario del aeródromo donde ocurrió el operativo, y no se descarta que pueda estar vinculado a redes delictivas. 

Fuentes cercanas al caso informaron que este operativo forma parte de una línea de investigación en curso que busca esclarecer las circunstancias detrás de la desaparición de Lorgio Saucedo, cuyo cuerpo aún no fue localizado. 

 

