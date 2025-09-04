El público no los respaldó: Ornella Arredondo y Divertimento van a eliminación

El equipo fue de los más cuestionados por el jurado.
03/09/2025 23:03
Escuchar esta nota
La noche de este miércoles se conoció al tercer equipo nominado a la gala de eliminación del día domingo, y este puesto fue ocupado por Ornella Arredondo y la academia Divertimento, equipo que no logró obtener el apoyo del público en la ronda de votaciones.
La dinámica de la semana, establece que el público es el que decide que equipos son salvados y cuál será el nominado.
La votación terminó de la siguiente manera:
La noticia fue tomada con mucha tristeza por parte del equipo, pero ahora tienen el compromiso de prepararse arduamente para defender su lugar en la gala de eliminación.
Hasta el momento, Ronald Valverde junto a la academia ‘Royalty Crew’; Basti y la academia ‘Aurea Crew’, junto a Ornella Arredondo y ‘Divertimento’, son los nominados para el domingo.
