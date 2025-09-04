El público no los respaldó: Ornella Arredondo y Divertimento van a eliminación

La noche de este miércoles se conoció al tercer equipo nominado a la gala de eliminación del día domingo, y este puesto fue ocupado por Ornella Arredondo y la academia Divertimento, equipo que no logró obtener el apoyo del público en la ronda de votaciones.

La dinámica de la semana, establece que el público es el que decide que equipos son salvados y cuál será el nominado.

La votación terminó de la siguiente manera:

Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’ logró el 35,5%

Génesis y la academia ‘Factory’ obtuvo el segundo lugar con el 25%

Alvinich y la academia artística ‘CCM’ terminó en tercer lugar con el 21,9%

Finalmente se ubicó Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’, quienes solo lograron el 17,6% de la votación.

La noticia fue tomada con mucha tristeza por parte del equipo, pero ahora tienen el compromiso de prepararse arduamente para defender su lugar en la gala de eliminación.

Hasta el momento, Ronald Valverde junto a la academia ‘Royalty Crew’; Basti y la academia ‘Aurea Crew’, junto a Ornella Arredondo y ‘Divertimento’, son los nominados para el domingo.

Mira la programación en Red Uno Play