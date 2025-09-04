“No hubo coordinación”: el jurado cuestiona la presentación del equipo de Alvinich

El segundo equipo en presentarse durante la noche de competencia fue el de Alvinich y la academia artística ‘CCM’, y ellos interpretaron la canción “Yo no sé mañana”, de Luis Enrique, una coreografía bastante criticada por los jueces.

El jurado tuvo que conversar con el coach y le cuestionaron acerca de los ensayos y el trabajo que resta con los bailarines.

Para Gabriela Zegarra, la presentación tuvo muchos problemas, pues aseguró que el equipo no logró coordinar ni igualar los pasos en el escenario, algo que no fue muy bien visto.

“Creo que es algo muy obvio, pero sentó que cada uno bailó por su lado, ningún momento coordinaban, ni uno ni el otro, cada uno lo hizo por su lado, Alvinich haces bien el tema de la imitación, pero al equipo le faltó, me gustaría un trabajo en equipo y en conjunto”, manifestó Zegarra.

Por su parte Elka Meyer, hizo la misma observación, le dijo al coach del equipo, que es necesario trabajar más en el conteo de pasos para que pudieran igualar.

“Alvinich su trabajo es bueno, equipo con todo respeto, entiendo que no haya corporalidad y son nuevos, y lo que yo recomiendo es que usen el conteo de pasos y en las transiciones para ayudarse, tienes buenos elementos, pero no están trabajando, se han perdido mucho”, afirmó Meyer.

El coach admitió los errores del equipo y contó que fue bastante complicado lograr la coreografía y que todavía trabajaran para mejorar.

