TEMAS DE HOY:
Albañil cae de una construcción Abuso en cárceles Desaparición en Santa Cruz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Memorable! Así fue la presentación de Diego Paredes y 'Vibra Dance'

Los jueces resaltaron la interpretación del personaje.

Silvia Sanchez

03/09/2025 22:59

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ya en el cierre del programa, se presentó el último equipo de la noche, y este fue el de Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’, quienes interpretaron la canción “Noches de fantasía” de Roberto Antonio, una puesta en escena con la cual recibieron elogios por parte de los jueces.

Los jueces felicitaron al equipo, y sobre todo hicieron referencia a la caracterización que asumió el famoso con el personaje y artista original.

Para Rodrigo Massa, la participación del equipo fue bastante buena, destacó el papel del personaje, y la forma en que contagió el ritmo al público.

“Uno no construye el personaje como tú de un día para otro, se necesita la vibra que tiene el punto en el que estas, esto no solo contagia al público, sino también al equipo, todo el tiempo cubriste todos los matices y los pasos, fue una presentación memorable”, afirmó el juez.

 

La opinión de la juez Gabriela Zegarra fue similar, y ella dijo quedar impactada con la coreografía.

Que buen espectáculo que dieron, quedé impresionada de principio a fin, solo recomendar que no se note que están cansados, se que es complicado, pero me encantó, estuvo muy bien, en el tema de Diego, eres lo máximo, sabes lo que es esta competencia”, manifestó Zegarra.

 

Por su parte, el humorista cochabambino, Diego Paredes, agradeció por las palabras de los jueces, y recordó que todo el equipo se esforzó mucho para poder llegar al público.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD