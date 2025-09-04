¡Memorable! Así fue la presentación de Diego Paredes y 'Vibra Dance'

Ya en el cierre del programa, se presentó el último equipo de la noche, y este fue el de Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’, quienes interpretaron la canción “Noches de fantasía” de Roberto Antonio, una puesta en escena con la cual recibieron elogios por parte de los jueces.

Los jueces felicitaron al equipo, y sobre todo hicieron referencia a la caracterización que asumió el famoso con el personaje y artista original.

Para Rodrigo Massa, la participación del equipo fue bastante buena, destacó el papel del personaje, y la forma en que contagió el ritmo al público.

“Uno no construye el personaje como tú de un día para otro, se necesita la vibra que tiene el punto en el que estas, esto no solo contagia al público, sino también al equipo, todo el tiempo cubriste todos los matices y los pasos, fue una presentación memorable”, afirmó el juez.

La opinión de la juez Gabriela Zegarra fue similar, y ella dijo quedar impactada con la coreografía.

“Que buen espectáculo que dieron, quedé impresionada de principio a fin, solo recomendar que no se note que están cansados, se que es complicado, pero me encantó, estuvo muy bien, en el tema de Diego, eres lo máximo, sabes lo que es esta competencia”, manifestó Zegarra.

Por su parte, el humorista cochabambino, Diego Paredes, agradeció por las palabras de los jueces, y recordó que todo el equipo se esforzó mucho para poder llegar al público.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play