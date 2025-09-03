Sirmes La Paz va a paro de 24 horas este jueves y exige respuesta del Sedes y la Gobernación

El Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz anunció un paro de 24 horas para este jueves, en demanda de atención a los reclamos del sector por parte de la Gobernación y el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El secretario general del sindicato, Javier Ponce, informó en conferencia de prensa que las autoridades no han respondido a las solicitudes formales enviadas, lo que motivó la medida de presión.

“Probablemente esta es la única medida que tenemos para que las autoridades nos hagan caso y así contar con todos los medios, insumos e infraestructura necesarios para brindar atención a la población”, afirmó.

El dirigente también criticó la falta de avances en obras anunciadas para el Hospital de Clínicas, particularmente en los servicios de Infectología y Emergencias, que fueron presentados públicamente hace semanas.

“Se ha inaugurado con bombas y platillos un servicio de Infectología y Emergencias, pero trabajo en el hospital y no he visto que ni una piedra se haya movido hasta ahora”, dijo Ponce.

El sindicato no descartó asumir nuevas medidas si no reciben una respuesta concreta a sus demandas en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play