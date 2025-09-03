TEMAS DE HOY:
Agresión a menores Violencia de género Acribillados Santa Cruz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Sirmes La Paz va a paro de 24 horas este jueves y exige respuesta del Sedes y la Gobernación

El sindicato médico reclama insumos, infraestructura y avances en proyectos hospitalarios. Cuestionan la situación del Hospital de Clínicas.

Hans Franco

03/09/2025 19:41

Foto: Sirmes La Paz anuncia paro de 24 horas este jueves
La Paz

Escuchar esta nota

El Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz anunció un paro de 24 horas para este jueves, en demanda de atención a los reclamos del sector por parte de la Gobernación y el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El secretario general del sindicato, Javier Ponce, informó en conferencia de prensa que las autoridades no han respondido a las solicitudes formales enviadas, lo que motivó la medida de presión.

“Probablemente esta es la única medida que tenemos para que las autoridades nos hagan caso y así contar con todos los medios, insumos e infraestructura necesarios para brindar atención a la población”, afirmó.

El dirigente también criticó la falta de avances en obras anunciadas para el Hospital de Clínicas, particularmente en los servicios de Infectología y Emergencias, que fueron presentados públicamente hace semanas.

“Se ha inaugurado con bombas y platillos un servicio de Infectología y Emergencias, pero trabajo en el hospital y no he visto que ni una piedra se haya movido hasta ahora”, dijo Ponce.

El sindicato no descartó asumir nuevas medidas si no reciben una respuesta concreta a sus demandas en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD