¿Volverá Arturo Murillo directo a la cárcel al llegar a Bolivia? Esto respondió el Procurador

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este miércoles que Arturo Murillo será aprehendido apenas arribe al país, en el marco de al menos seis procesos judiciales en su contra.

La declaración se dio a pocas horas de la prevista llegada del exministro de Gobierno este jueves, tras cumplir parte de su condena en Estados Unidos por lavado de dinero.

“La justicia debe actuar inmediatamente una vez que se tenga conocimiento del arribo del ciudadano. La Policía, a través del Ministerio Público, deberá ejecutar los mandamientos de aprehensión que pesan sobre él”, dijo Condori en conferencia de prensa.

Órdenes pendientes y condenas firmes

La autoridad confirmó que la Procuraduría solicitará la detención preventiva de Murillo en el penal de Chonchocoro, ubicado en La Paz, para garantizar el avance de los procesos en curso y el cumplimiento de las sentencias firmes.

Entre los delitos que enfrenta el exministro figuran legitimación de ganancias ilícitas y corrupción. Además, ya existen dos sentencias condenatorias ejecutoriadas:

Caso “Gases Brasil” : 8 años de prisión.

Caso “Gases Ecuador”: más de 5 años de cárcel.

A ello se suman otros procesos pendientes, incluido el denominado caso Golpe I, en el que se lo acusa por el delito de genocidio, y otros casos vinculados a presunta corrupción durante su gestión.

Traslado y audiencia

Según Condori, una vez aprehendido, Murillo será trasladado a La Paz y puesto a disposición del juzgado correspondiente. En esa audiencia se definirá su situación preventiva.

El procurador estima que Murillo parta de los Estados Unidos a las 22:00 y estaría arribando al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz a las 4:30 de la madrugada. Posteriormente será trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz.

