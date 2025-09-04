¿Quién lo hará mejor esta noche? Estos son los equipos de 'La Gran Batalla'

Cuatro equipos subirán al escenario y buscarán avanzar a la siguiente fase de la competencia.
03/09/2025 20:03
Continúa la competencia de imitación y entretenimiento más vista del país. Esta noche, cuatro equipos se enfrentarán en el escenario de ‘La Gran Batalla’, buscando avanzar a la siguiente fase y evitar la temida gala de eliminación.
Esta semana, el público tiene el poder de decidir qué equipo será nominado y deberá volver a presentarse el domingo para defender su lugar en la competencia.
¿Cómo votar?
Para apoyar a tu equipo favorito, ingresá a voto.reduno.com.bo y emití tu voto. No esperes hasta el último minuto: tu decisión puede cambiar el rumbo de la competencia.
Esta noche en el escenario:
Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’
Alvinich y la academia artística ‘CCM’
Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’
Génesis y la academia ‘Factory’
No te pierdas ningún detalle del show. Conectate a nuestras redes sociales y al streaming en YouTube, donde Diego, Alejandro y Leila comentan todo lo que no se ve en pantalla.
'La Gran Batalla' comienza a las 20:45. ¡Viví una noche llena de talento, emoción y competencia!
