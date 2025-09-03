Enjambre de abejas paraliza un partido: jugadores se lanzan al piso y todo quedó en video

El partido de ida por los octavos de final de la Copa en Colombia, se detuvo inesperadamente cuando el árbitro decidió suspender temporalmente el juego debido a la presencia de un enjambre de abejas en el terreno de juego. Los jugadores se retiraron a un costado mientras se aseguraba la zona.

La suspensión duró cerca de diez minutos, algunos jugadores tuvieron que tirarse al piso y otros salir del campo de juego, tras los cuales se reanudaron las acciones sin que se reportaran incidentes ni lesiones. Antes de la interrupción, el equipo local se imponía 1-0, resultado que mantiene la tensión de cara al partido de vuelta programado para mediados de septiembre en la capital.

Ambos equipos atraviesan un momento complicado en su torneo local, lo que hace que la Copa se convierta en una oportunidad clave para mejorar su situación. Antes del duelo de vuelta, los equipos enfrentarán encuentros importantes que pueden definir sus posiciones en la tabla, mientras se preparan para resolver la serie.

