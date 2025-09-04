TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Descontrol total! Génesis y Factory sorprendieron al jurado con su baile

El jurado bailó con el equipo y destacó su participación, además de su alegría en el escenario.

Silvia Sanchez

03/09/2025 22:52

Continuando con la dinámica del ritmo tropical, esta vez fue el turno de Génesis y la academia ‘Factory’, y ellos interpretaron una canción bastante movida y bailada, incluso en unidades educativas, y fue “Pollera colorá” de Charlie Zaa.

El equipo impactó desde el inicio de su presentación, el público los ovacionó todo el tiempo, y al terminar la coreografía, empezó el descontrol en el escenario, pues algunos de los pasos sensuales del famoso, dejaron impactos a más de uno.

Tito Larenti, que no pudo resistir y terminó saliendo al escenario a realizar algunos pasos, dio una buena devolución.

“Chicos, estuvo muy bien”, afirmó Larenti.

 

En tanto, Elka Meyer, también destacó la presentación del equipo, y solo hizo algunas observaciones y recomendaciones.

“Estuvo muy bien, fue muy adecuado, bastante respetuoso porque también es un tema folclórico, pero más estilizad, se pudo identificar el movimiento de caderas y el meneo, pero hay que trabajar con las puntas y el ritmo”, expresó.

 

El famoso agradeció las palabras de los jueces, y pidió un voto de confianza al público a momento de recordar, que recientemente celebró su cumpleaños.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

