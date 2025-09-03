Fiscalía investiga a Armin Dorgathen y a directores de YPFB por presunto caso de corrupción en Botrading

El fiscal Omar Yujra confirmó este miércoles que seis personas están siendo investigadas por su presunta implicación en un caso de corrupción que involucra a la subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Botrading.

Entre los implicados se encuentra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, además de cuatro directores de las filiales YPFB Logística y YPFB Refinación, y un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

Las declaraciones del representante del Ministerio Público se produjeron luego de la declaración testimonial del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien fue convocado en calidad de testigo dentro del proceso.

“En el caso Botrading son más de seis investigados. Se encuentra una persona de nacionalidad paraguaya, el presidente de YPFB Corporación y otros personeros y directores de YPFB Logística y YPFB Refinación”, informó Yujra en conferencia de prensa.

Según el fiscal, la investigación se centra en delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que habrían ocasionado un daño económico al Estado boliviano. No se descarta convocar a otras autoridades con conocimiento de los hechos.

¿Qué es Botrading?

Botrading es una subsidiaria de YPFB constituida en Paraguay, que actúa como intermediaria en la importación de combustibles a Bolivia.

En meses pasados, una comisión especial de la Cámara de Diputados identificó indicios de posibles ilícitos, como presuntos sobreprecios, negociados irregulares, falsedad ideológica, pagos en exceso y tratos privilegiados.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play