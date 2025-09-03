TEMAS DE HOY:
Violencia de género Acribillados Santa Cruz Implicado Familia Vela

31ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Fiscalía investiga a Armin Dorgathen y a directores de YPFB por presunto caso de corrupción en Botrading

La investigación apunta a posibles sobreprecios, pagos irregulares y tratos privilegiados en la compra de combustibles a través de la subsidiaria Botrading, con sede en Paraguay.

Hans Franco

03/09/2025 18:50

Foto: Fiscalía investiga a presidente de YPFB y directores de filiales por presunto caso de corrupción en Botrading
La Paz

Escuchar esta nota

El fiscal Omar Yujra confirmó este miércoles que seis personas están siendo investigadas por su presunta implicación en un caso de corrupción que involucra a la subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Botrading.

Entre los implicados se encuentra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, además de cuatro directores de las filiales YPFB Logística y YPFB Refinación, y un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

Las declaraciones del representante del Ministerio Público se produjeron luego de la declaración testimonial del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien fue convocado en calidad de testigo dentro del proceso.

“En el caso Botrading son más de seis investigados. Se encuentra una persona de nacionalidad paraguaya, el presidente de YPFB Corporación y otros personeros y directores de YPFB Logística y YPFB Refinación”, informó Yujra en conferencia de prensa.

Según el fiscal, la investigación se centra en delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que habrían ocasionado un daño económico al Estado boliviano. No se descarta convocar a otras autoridades con conocimiento de los hechos.

¿Qué es Botrading?

Botrading es una subsidiaria de YPFB constituida en Paraguay, que actúa como intermediaria en la importación de combustibles a Bolivia.

En meses pasados, una comisión especial de la Cámara de Diputados identificó indicios de posibles ilícitos, como presuntos sobreprecios, negociados irregulares, falsedad ideológica, pagos en exceso y tratos privilegiados.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD