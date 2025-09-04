¿Qué pasó con Ornella Arredondo y Divertimento? El jurado realizó una tensa evaluación

Tercera noche de competencia en la semana, y la primera en subir al escenario fue Ornella Arredondo junto a la academia ‘Divertimento’, y ellos interpretaron la canción “Qué ganas de no verte nunca más”, de la India; una puesta en escena que contagió de emoción al público presente en el set de televisión.

Los jueces realizaron su evaluación y observaron algunos errores cometidos por el cuerpo de baile.

Inició Tito Larenti, y destacó la presentación de Ornella Arredondo, aunque realizó varias observaciones hacía el cuerpo de baile y su coach, a quien le pidió trabajar más en la técnica de bailes de los jóvenes.

“Ornella, tu avanzaste, estás trabajando y lo hiciste muy bien, por momentos hubo fallas, y creo que sabes donde fue, hubo un mejor trabajo, sin embargo, en el caso de los chicos, hay que trabajar con los bailarines, hay bailarines arrítmicos, y tienen que estudiar para llegar acá y hacer el paso básico bien hecho y en el tiempo musical”, afirmó Larenti.

A las criticas de Tito, respondió la coach Nicole, a quien cuestionaron por no recibir las críticas de los jueces.

Posteriormente se pronunció Rodrigo Massa, el juez observó que el equipo no había transmitido la canción con el rostro, y les pidió más expresión.

“Deben interpretar más con sus caras, no me están diciendo mucho, diviértanse un poco más, los bailarines no solo son del cuello para abajo”, afirmó Massa.

Al finalizar, la coach Nicole agradeció a los jueces, e indicó que no quiso contradecirlos, pero resaltó que el equipo trabajó bastante en su coreografía.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

